Amroha News: नौ लाख की स्मैक के साथ हिस्ट्रीशीटर समेत दो गिरफ्तार

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सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि बुधवार को कोतवाली पुलिस मोहल्ला कुरैशी में अकबरपुर पट्टी मार्ग पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध हालत में घूम रहे दो युवकों को पकड़कर तलाशी ली गई। आरोपियों की पहचान समीर उर्फ बाली निवासी मोहल्ला कुरैशी और सुहैल निवासी भजनपुरा, दिल्ली के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि बरेली से स्मैक लाकर छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचते थे। समीर के खिलाफ दिल्ली और अमरोहा में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर चालान कर दिया।

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अमरोहा। शहर कोतवाली पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 90 ग्राम स्मैक बरामद की है। इसकी कीमत करीब नौ लाख रुपये बताई गई है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तराजू, सफेद कागज समेत अन्य सामान मिला है।