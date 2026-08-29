Amroha News: ट्रैफिक प्लान धड़ाम, अमरोहा, जोया कैलसा फाटक पर लगा जाम

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ट्रैफिक डायवर्जन के कारण कैलसा फाटक पर भी वाहनों का दबाव बढ़ गया और दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। यातायात पुलिसकर्मी जाम खुलवाने में जुटे रहे। शाम छह बजे के बाद भाइयों के घर जाने वालों की संख्या बढ़ने पर स्थिति और बिगड़ गई। रात करीब 11 बजे टीपी नगर और अतरासी चौराहे पर जाम लग गया। इसके बाद दानिशमंदान, नानक चंद रोड और जोया रोड ओवरब्रिज पर भी वाहनों की कतार लग गई। जल्द निकलने की कोशिश में वाहनों के बेतरतीब खड़े होने से समस्या बढ़ गई।ट्रैफिक प्लान के तहत मुरादाबाद जाने वाले वाहनों को कैलसा-पाकबड़ा मार्ग से निकाला गया, जिससे कैलसा फाटक पर दबाव बढ़ा। दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से सड़क पर जलभराव और कीचड़ के कारण भी परेशानी बढ़ गई।ट्रैफिक सीओ अजय श्रोतिया ने बताया कि त्योहार पर वाहनों की संख्या अचानक बढ़ने से कुछ समय यातायात धीमा हुआ। पुलिसकर्मी यातायात सुचारु कराने में लगातार जुटे रहे।