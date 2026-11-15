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Amroha News: अमरोहा शहर से जोया तक जाम, दिनभर रेंगे वाहन

Sun, 15 Nov 2026 01:44 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:44 AM IST
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Traffic jam from Amroha city to Joya; vehicles crawled throughout the day.
अमरोहा/जोया। शहर से जोया तक शनिवार को जाम ने राहगीरों और वाहन चालकों को परेशान किया। अमरोहा के बिजनौर रोड और जोया के संभल चौराहे पर वाहनों का दबाव बढ़ने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। संभल चौराहे पर चारों ओर करीब 500 मीटर तक वाहनों की कतारें लग गईं। करीब एक घंटे तक वाहन रेंगते रहे। हजारों राहगीर और वाहन चालक जाम में फंसे रहे।
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जाम से परेशान कुछ वाहन चालक खुद ही यातायात सुचारू कराने में जुट गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर जोया चौकी पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और वाहनों को बारी-बारी से निकलवाकर यातायात सुचारू कराया।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि संभल चौराहे पर फ्लाईओवर के नीचे ठेले लगने से वाहनों को मुड़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती। इससे जाम लगता है। यातायात पुलिसकर्मियों की नियमित तैनाती नहीं होने से भी समस्या बनी हुई है।
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ट्रैफिक सीओ अजय श्रोतिया ने बताया कि अमरोहा के बिजनौर रोड और जोया के संभल चौराहे पर वाहनों का दबाव अधिक रहता है। इसी वजह से जाम के हालात बनते हैं।
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