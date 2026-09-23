फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Through penance, the soul is purified, and the gates to liberation are opened.

Amroha News: तपस्या से आत्मा शुद्ध होती है, खुल जाते हैं मोक्ष के द्वार

Wed, 23 Sep 2026 01:58 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
Through penance, the soul is purified, and the gates to liberation are opened.
अमरोहा। जैन समाज के दशलक्षण पर्व के छठवें दिन रविवार को जैन मंदिर कोट में उत्तम तप धर्म की आराधना श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ की गई। सुबह मंदिर में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और रिद्धि मंत्रों के साथ भव्य शांतिधारा कराई गई। इसके बाद दशलक्षण मंडल विधान संपन्न हुआ। धार्मिक अनुष्ठानों में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और उत्तम तप धर्म के माध्यम से आत्मशुद्धि का संकल्प लिया।
विज्ञापन

सांगानेर से आए शास्त्री सौरभ जैन ने उत्तम तप धर्म की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दशलक्षण पर्व आत्मा की विशुद्धि और कर्मों की निर्जरा का पवित्र अवसर है। तप का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना या उपवास करना नहीं है, बल्कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए आत्मा के निज स्वरूप में लीन होना है। उन्होंने कहा कि सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र के साथ बिना किसी सांसारिक फल अथवा यश की इच्छा से किया गया तप ही उत्तम तप धर्म का स्वरूप धारण करता है। तप मनुष्य को वासनाओं, कषायों और बाहरी आकर्षणों से दूर कर आत्मिक शुद्धि की ओर ले जाता है।
विज्ञापन

सायंकाल मंदिर में भगवान की आरती की गई। इसके बाद बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में योगेश जैन, शरद कुमार जैन, सौरभ जैन, संजय जैन, शशिकांत जैन, पुनीत जैन, अरुण जैन, पवन जैन, शिवम जैन, वैभव जैन, रोहित जैन, शुभम जैन, रजनी जैन, नीरू जैन, दीपाली जैन, सपना जैन, बिना शाह, आंचल जैन, अंजू जैन मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed