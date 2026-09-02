Amroha News: अंग्रेजी हुकूमत में रखी गई थी अमरोहा की रामडोल शोभायात्रा की नींव

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अब यह शोभायात्रा उत्तर भारत की प्रमुख धार्मिक शोभायात्राओं में शुमार है। श्रीधार्मिक रामडोल कमेटी के अध्यक्ष कपिल शर्मा के अनुसार हर वर्ष इसमें कुछ नया जोड़ा जा रहा है, जिससे इसका स्वरूप लगातार भव्य होता जा रहा है। पहले कुछ घंटों में पूरी होने वाली शोभायात्रा अब करीब 16 घंटे में पूरी होती है। इस बार शोभायात्रा में मुरादाबाद, दिल्ली, रामपुर और अमरोहा के बैंड शामिल होंगे। एटा के कलाकार विभिन्न झांकियां प्रस्तुत करेंगे, जबकि हरियाणा के त्रिनयन आर्ट एंड ग्रुप और पंजाब के श्री शिव अघोरी आर्ट ग्रुप शामिल होगी। मथुरा के कलाकार बरसाना की लठमार होली और भगवान श्रीकृष्ण के भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं का मन मोहेंगे। शोभायात्रा में भगवान श्रीकृष्ण के प्राचीन सिंहासन पर लड्डू गोपाल विराजमान रहेंगे। इसके लिए विशेष रथ भी तैयार किया जा रहा है।पांच सितंबर को सुबह 10 बजे मोहल्ला कोट स्थित प्राचीन रियासत वाले मंदिर से लड्डू गोपाल की महाआरती के साथ शोभायात्रा की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में डीएम डॉ. नितिन गौड़, एसपी लखन सिंह यादव, नगर पालिका चेयरमैन शशि जैन समेत पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ऐतिहासिक परंपरा, धार्मिक आस्था और विभिन्न राज्यों के कलाकारों की प्रस्तुतियों के चलते इस बार भी रामडोल शोभायात्रा शहर में आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगी।ड्रोन और 100 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानीशहर में निकलने वाली रामडोल शोभायात्रा की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी, जबकि पूरे रूट पर करीब 100 सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रहेंगे। इन कैमरों की निगरानी कोतवाली में बनाए गए कंट्रोल रूम से की जाएगी। एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में करीब 500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें सीओ-2, इंस्पेक्टर-23, दरोगा-255, हेड कांस्टेबल-85 और 42 महिला दरोगा व कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा दो कंपनी पीएसी, यातायात पुलिस और अग्निशमन कर्मियों की भी तैनाती रहेगी।