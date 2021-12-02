फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   The female students were felicitated upon being selected for the divisional kabaddi team.

Amroha News: मंडलीय कबड्डी टीम में चयनित होने पर छात्राओं को सम्मानित किया

Fri, 09 Oct 2026 12:19 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 09 Oct 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
The female students were felicitated upon being selected for the divisional kabaddi team.
मंडी धनौरा। मुन्नीदेवी सैनी आदर्श इंटर कॉलेज के प्रबंधन ने मंडलीय कबड्डी टीम में कॉलेज की दो छात्राओं का चयन होने पर उनको सम्मानित किया है। प्रबंधक अमित कुमार ने बताया कि उनके कॉलेज की दो छात्राओं नैंसी व हिमांशी का मंडलीय कबड्डी टीम के लिए चयन हुआ है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से मंडलीय टीम में जगह बनाई है। प्रबंधन की ओर से दोनों काे बृहस्पतिवार को कॉलेज में मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रबंधक ने दोनों से प्रदेश की टीम में भी जगह बनाने का प्रयास किए जाने पर जोर दिया। इस मौके पर प्रधानाचार्य दिलीप कुमार, सोनू कुमार, विमला देवी आदि मौजूद थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed