Amroha News: मंडलीय कबड्डी टीम में चयनित होने पर छात्राओं को सम्मानित किया

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मंडी धनौरा। मुन्नीदेवी सैनी आदर्श इंटर कॉलेज के प्रबंधन ने मंडलीय कबड्डी टीम में कॉलेज की दो छात्राओं का चयन होने पर उनको सम्मानित किया है। प्रबंधक अमित कुमार ने बताया कि उनके कॉलेज की दो छात्राओं नैंसी व हिमांशी का मंडलीय कबड्डी टीम के लिए चयन हुआ है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से मंडलीय टीम में जगह बनाई है। प्रबंधन की ओर से दोनों काे बृहस्पतिवार को कॉलेज में मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रबंधक ने दोनों से प्रदेश की टीम में भी जगह बनाने का प्रयास किए जाने पर जोर दिया। इस मौके पर प्रधानाचार्य दिलीप कुमार, सोनू कुमार, विमला देवी आदि मौजूद थीं।