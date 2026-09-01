Amroha News: नारी निकेतन और बाल संप्रेक्षण गृह का औचक निरीक्षण

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नारी निकेतन में महिलाओं से बातचीत कर स्वास्थ्य, भोजन और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली गई। समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए गए। महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। विज्ञापन

बाल संप्रेक्षण गृह में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, काउंसलिंग, मानसिक विकास और पुनर्वास व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बच्चों को सकारात्मक वातावरण देने और नशे से दूर रखने के लिए निगरानी व जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। रिकॉर्ड, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था भी जांची गई। संवाद नारी निकेतन में महिलाओं से बातचीत कर स्वास्थ्य, भोजन और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली गई। समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए गए। महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया।बाल संप्रेक्षण गृह में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, काउंसलिंग, मानसिक विकास और पुनर्वास व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बच्चों को सकारात्मक वातावरण देने और नशे से दूर रखने के लिए निगरानी व जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। रिकॉर्ड, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था भी जांची गई। संवाद

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अमरोहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभिषेक कुमार व्यास ने न्यायिक अधिकारियों के साथ मुरादाबाद स्थित नारी निकेतन और राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमलता त्यागी और न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद नागर मौजूद रहीं।