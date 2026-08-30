Amroha News: खातिरदारी पर बिगड़ा दामाद, पत्नी से भी की मारपीट

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युवक शुक्रवार को पत्नी के साथ ससुराल पहुंचा था। वहां उसका बड़ा साढ़ू भी मौजूद था। आरोप है कि युवक ने उचित खातिरदारी नहीं होने की बात कहकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध पर विवाद मारपीट तक पहुंच गया। विज्ञापन

इसके बाद युवक पत्नी को लेकर कोतवाली पहुंचा, जहां दोनों में फिर विवाद होने लगा। पत्नी ने पुलिस को बताया कि पति आए दिन उसके पिता की भूमि में हिस्सा लेने का दबाव बनाता है और विरोध पर मारपीट करता है। पुलिस और मौजूद लोगों ने दोनों को समझाकर शांत कराया। विज्ञापन विज्ञापन

युवक शुक्रवार को पत्नी के साथ ससुराल पहुंचा था। वहां उसका बड़ा साढ़ू भी मौजूद था। आरोप है कि युवक ने उचित खातिरदारी नहीं होने की बात कहकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध पर विवाद मारपीट तक पहुंच गया।इसके बाद युवक पत्नी को लेकर कोतवाली पहुंचा, जहां दोनों में फिर विवाद होने लगा। पत्नी ने पुलिस को बताया कि पति आए दिन उसके पिता की भूमि में हिस्सा लेने का दबाव बनाता है और विरोध पर मारपीट करता है। पुलिस और मौजूद लोगों ने दोनों को समझाकर शांत कराया।

डिडौली(अमरोहा)। रक्षाबंधन पर पत्नी के साथ ससुराल पहुंचे युवक का खातिरदारी को लेकर ससुरालियों से विवाद हो गया। आरोप है कि युवक ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। बाद में पत्नी को लेकर डिडौली कोतवाली पहुंचा तो भूमि में हिस्सा लेने की बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराया और दोनों को घर भेज दिया।