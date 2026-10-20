Amroha News: सीएचओ और एएनएम की हड़ताल से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

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सीएचओ सोमवार को भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। जिलाध्यक्ष कमलदीप शर्मा ने अलग कैडर बनाकर नियमितीकरण की स्पष्ट नीति बनाने, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार मानदेय देने, पीबीआई को मासिक मानदेय में शामिल करने, नियमित भर्ती में अनुभव के आधार पर वरीयता देने और रिक्त पदों पर स्थानांतरण की मांग की।वहीं, उत्तर प्रदेश महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री संविदा संघ (एएनएम) की संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने भी सोमवार को कार्य बहिष्कार किया। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि उनसे नियमित कर्मचारियों के समान काम लिया जा रहा है, जबकि करीब 12 हजार रुपये मानदेय दिया जाता है। उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा के साथ नियमित करने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल से टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर करीब 100 एएनएम कार्यरत हैं।21 अक्तूबर तक करेंगी दो घंटे कार्य बहिष्कारअमरोहा। सोमवार को नर्सों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर दो घंटे कार्य बहिष्कार किया। जिला अस्पताल में राजकीय नर्सेज संघ के बैनर तले नर्स भी कार्य बहिष्कार कर रही हैं। जिला अस्पताल के अलावा सीएचसी और पीएचसी पर भी कार्य बहिष्कार रहा। यह 21 अक्तूबर तक चलेगा। सोमवार को सुबह आठ से दस बजे तक बांह पर काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार कर काम किया। इससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नर्सों ने कहा कि हर रोज दो घंटे कार्य बहिष्कार रखा जाएगा। इस मौके पर गीता राजपूत, शबनम यादव आदि मौजूद रहीं। संवाद....