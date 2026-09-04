Amroha News: चारों विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगी करोड़ों की सड़कें

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करीब दो माह पहले त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य की ओर से प्रस्ताव लिए गए थे। जिनको मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया। इसमें 10.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर ली गई है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इससे गांवों में आवागमन की व्यवस्था बेहतर होने के साथ ही ग्रामीणों को जर्जर और खराब रास्तों से राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल बरसात की वजह से काम शुरू नहीं हो पाए हैं। इसमें 40 लाख रुपये से ज्यादा के कार्यों को शुरू करने की योजना तैयार की जा रही है।ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता रोहित वाष्र्णेय ने बताया कि बरसात के बाद काम प्रारंभ किए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। हालांकि 40 लाख से कम लागत वाली सड़कों का काम शुरू हो चुका है लेकिन वह भी बरसात की वजह से बीच में रोकना पड़ा।