Amroha News: बारिश ने थामी विकास की रफ्तार, निर्माण कार्यों पर लगा ब्रेक

विज्ञापन

सावन में लगातार बरसात की वजह से विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। त्वरित आर्थिक योजना के तहत प्रस्तावित सड़कों का निर्माण भी प्रभावित है। 40 लाख रुपये से कम लागत वाली कई सड़कों के टेंडर हो चुके हैं, लेकिन बारिश के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है। जिससे काम पिछड़ रहा है। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बरसात बंद होने के बाद काम तेजी के साथ शुरु कराए जाएंगे। धनौरा क्षेत्र में हाईवे से कई गांवों को जोड़ने के लिए 23 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है लेकिन बरसात बाधा बन रही है। इसके अलावा 60 लाख रुपये की लागत से स्टेशन पर टिनशेड बनवाया जा रहा है लेकिन इसका काम भी रोक दिया गया।रेलवे के सहायक अभियंता नवीनपाल ने बताया कि फिलहाल टिनशेड का काम बंद है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता रोहित वाष्र्णेय ने बताया कि बरसात के कारण काम रोकने पड़े हैं। त्वरित आर्थिक योजना में बनने वाली सड़क बरसात के बाद शुरु कराई जाएंगी।