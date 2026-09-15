Amroha News: होटल कर्मी की हत्या में आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही पुलिस

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मृतक के पिता सुखराम की तहरीर पर गांव के ही सुखबीर को नामजद करते हुए दो के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मुकेश के सिर में भारी वस्तु से हमला कर हत्या की गई और बाद में पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। रविवार को एसपी लखन सिंह यादव ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया था। मौके से खून के नमूने, मोबाइल डेटा केबल और शराब का खाली पव्वा मिला था। साक्ष्य मिटाने के लिए शव और बाइक में आग लगाने की बात सामने आई है।पिता सुखराम का आरोप है कि रुपये के लेनदेन को लेकर सुखबीर से विवाद चल रहा था और शनिवार सुबह वह मुकेश को अपने साथ ले गया था। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द घटना का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। संवाद