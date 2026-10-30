पीईटी आज : जाम से निपटने को शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री

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ट्रैफिक सीओ अजय श्रोतिया ने बताया कि जिले में पीईटी के लिए 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक पाली 7104 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक चलेगी। परीक्षार्थियों की आवाजाही बढ़ने से शहर में यातायात का दबाव बढ़ने की आशंका है। इसे देखते हुए पुलिस ने पार्किंग स्थलों के साथ ही वाहनों के आवागमन के रास्ते भी निर्धारित किए हैं।जीजीआईसी के अभ्यर्थियों के वाहनों की पार्किंग टीपी नगर पुल के नीचे दोनों ओर होगी। कुंदन मॉडल इंटर कॉलेज के परीक्षार्थी स्कूल परिसर में वाहन खड़े कर सकेंगे। जीआईसी के अभ्यर्थियों के लिए रेलवे माल गोदाम का खाली मैदान निर्धारित किया गया है। आईएम इंटर कॉलेज, जेएस हिंदू डिग्री कॉलेज और जेएस हिंदू इंटर कॉलेज के परीक्षार्थियों के वाहन जेएस हिंदू कॉलेज के सामने रामलीला मैदान में खड़े होंगे।अमरोहा से मुरादाबाद जाने वाले वाहन नंदन स्वीट्स से कैलसा बाईपास और पाकबड़ा होकर निकलेंगे। नौगावां सादात से अमरोहा और मुरादाबाद जाने वाले वाहन याहियापुर बाईपास से अतरासी चौकी हाईवे की ओर जाएंगे। दिल्ली जाने वाले वाहन रज्जाकपुर और धनौरा बाईपास से हाईवे पर पहुंचेंगे। अतरासी चौकी से अमरोहा आने वाले वाहन एआरटीओ तिराहे से कल्याणपुरा रोड, बंबूगढ़ चौराहा, कांकर सराय और माया धर्मकांटा होकर शहर में प्रवेश करेंगे।जोया से आने वाले वाहनों को भी इसी मार्ग से निकाला जाएगा। शहर से जोया और दिल्ली जाने वाले वाहन कांकर सराय से बंबूगढ़ होकर निकलेंगे, जबकि नौगावां सादात जाने वाले वाहन नंदन स्वीट्स से माया धर्मकांटा, कांठ रोड और बाईपास का रास्ता अपनाएंगे। नंदन स्वीट्स से गांधी मूर्ति की ओर ई-रिक्शा और ऑटो के संचालन पर रोक रहेगी। बंबूगढ़ चौराहे से बिजनौर रोड स्थित रीगल 77 होटल तक भी इनके आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।