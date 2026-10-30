Amroha News: एफआईआर की मांग पर कोतवाली में वकीलों का हंगामा, जमकर नारेबाजी

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मोहल्ला सद्दो निवासी अधिवक्ता शाने हैदर के मुताबिक, बुधवार सुबह विजिलेंस के जेई शैलेश कुमार यादव टीम के साथ बिजली चेकिंग करने पहुंचे थे। इस दौरान कहासुनी हो गई। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई, जहां समझौता हो गया।आरोप है कि बाद में अधिवक्ता मोहल्ला दानिशमंदान स्थित बिजलीघर की दूसरी मंजिल पर बने विजिलेंस कार्यालय पहुंचे। वहां जेई और महिला दरोगा ने उनसे अभद्रता की और कमरे में बंद कर मारपीट की। किसी तरह निकलकर घर पहुंचे अधिवक्ता ने साथियों को जानकारी दी। इसके बाद देर शाम बड़ी संख्या में वकील कोतवाली पहुंचे और तहरीर देकर एफआईआर की मांग की।कोतवाल सीपी शुक्ल और निरीक्षक अपराध अमन सिंह यादव ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन वकील तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराने पर अड़े रहे। हंगामा बढ़ने पर कोतवाल ने चौकी प्रभारियों और अन्य पुलिसकर्मियों को बुलाया। बाद में समझाने पर अधिवक्ता लौट गए।सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि अधिवक्ताओं को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। तत्काल एफआईआर की मांग को लेकर हंगामे की स्थिति बनी, लेकिन समझाने पर मामला शांत हो गया। प्रकरण की जांच की जा रही है।