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Amroha News: एमडीए की फर्जी टीम बनाकर वसूली करने में तीन पर रिपोर्ट

Fri, 30 Oct 2026 02:42 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:42 AM IST
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Case registered against three individuals for extorting money by posing as a fake MDA team
गजरौला। एमडीए की फर्जी टीम बनाकर अवैध वसूली करने के मामले में पुलिस ने नामजद समेत तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
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सुल्तान नगर निवासी चंद्रभान सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 26 अक्तूबर की शाम करीब 5:30 बजे डिडौली कोतवाली क्षेत्र के छोटी पायंती कलां गांव निवासी शाहिद हुसैन समेत तीन लोग बोलेरो से उनके पास पहुंचे। तीनों ने खुद को एमडीए का अधिकारी-कर्मचारी बताकर मकान बनाने की अनुमति और एनओसी के बारे में जानकारी ली। मकान सील करने की धमकी देकर पांच हजार रुपये मांगे। चंद्रभान ने दो हजार रुपये दे दिए। आरोपी बाकी रुपये नहीं देने पर मकान जेसीबी से ध्वस्त कराने की धमकी देकर चले गए।
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चंद्रभान को शक तब हुआ, जब आरोपी गाड़ी में तेल डलवाने के लिए 500 रुपये लेने पर सहमत हो गए। एमडीए कार्यालय में जानकारी करने पर उनके फर्जी टीम के सदस्य होने की पुष्टि हुई। बुधवार को एमडीए के एई राजीव गोविल के साथ चंद्रभान थाने पहुंचे और तहरीर दी। पुलिस ने शाहिद हुसैन और उसके दो साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
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