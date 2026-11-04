Amroha News: झोलाछापों के मकड़जाल में फंसे मरीज गंवा रहे जान

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स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में जिले में केवल 114 अस्पताल पंजीकृत हैं, जबकि शहर से गांवों तक अपंजीकृत अस्पताल और क्लीनिक संचालित होने की शिकायतें हैं। यहां प्रसव से लेकर गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। कई अस्पतालों के बोर्ड पर एमबीबीएस डॉक्टरों के नाम दर्ज हैं, लेकिन इलाज दूसरे लोग करते हैं। आरोप है कि कुछ संचालक डॉक्टरों की डिग्री पर पंजीकरण कराते हैं, जबकि कई जगह बिना पंजीकरण ओपीडी और प्रसव हो रहे हैं।जनवरी से अब तक छापेमारी में करीब 132 अपंजीकृत अस्पताल और क्लीनिक सील किए गए, लेकिन केवल 30 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बाकी मामलों में नोटिस देकर कार्रवाई सीमित रही। आरोप है कि सील किए गए कई अस्पताल दोबारा खुल गए। डिडौली, हसनपुर, उझारी, रहरा और ढक्का क्षेत्र में भी पहले अस्पताल सील किए जा चुके हैं।पैथोलॉजी जांच पर भी निगरानी कमजोरजिले में केवल 15 पैथोलॉजी लैब पंजीकृत हैं, जबकि जगह-जगह अवैध नमूना संग्रह केंद्र चलने की शिकायतें हैं। ऐसे में जांच की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। लगातार मौतों और सीलिंग के बाद भी अस्पतालों के दोबारा खुलने की शिकायतें विभागीय निगरानी की पोल खोल रही हैं। सवाल है कि छापेमारी के बाद सील किए गए अस्पतालों की नियमित जांच क्यों नहीं होती और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्राथमिकी की कार्रवाई अधूरी क्यों रह जाती है।..........हसनपुर में गलत इंजेक्शन लगने से हो चुकी है किसान की मौतअमरोहा। हसनपुर क्षेत्र के गांव बहादरपुर मिश्र निवासी नेत्रपाल (38) को रविवार को सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। जिस पर परिजन गांव में ही एक झोलाछाप के पास लेकर गए थे। जहां पर झोलाछाप ने दर्द रोकने के लिए इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद मुंह से झाग आने शुरु हो गए और मौत हो गई। धनौरा में मंगलवार को झोलाछाप के उपचार से राजिया खातून (8) की मौत हो गई।.......धनौरा वाले मामले में सीएचसी प्रभारी से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर जिला मुख्यालय से टीम भेजी जाएगी। झोलाछाप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में झोलाछापों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है।-डॉ. रमाकांत सागर, सीएमओ