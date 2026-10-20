Amroha News: संपत्ति बेचने से मना करने पर मां-बाप को पीटा, चार पर रिपोर्ट

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गांव महमदी निवासी सरोज के मुताबिक, उनका पुत्र अरविंद उनके हिस्से की संपत्ति बेचना चाहता है, जबकि वह और उनके पति विजयपाल सिंह इसका विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि शनिवार शाम अरविंद, पत्नी सविता और दीपक व कपिल घर में घुस आए और मकान खाली करने को कहा। अरविंद ने बताया कि उसने मकान बेच दिया है। मकान खाली करने से मना करने पर चारों ने सरोज और विजयपाल सिंह को लाठी-डंडों से पीट दिया। सरोज का आरोप है कि मकान खाली नहीं करने पर अरविंद जान से मारने की धमकी देकर गया। थानाध्यक्ष अतवीर सिंह ने बताया कि सरोज की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद