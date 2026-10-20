Amroha News: संपत्ति बेचने से मना करने पर मां-बाप को पीटा, चार पर रिपोर्ट
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:49 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
बछरायूं। अपने हिस्से की संपत्ति बेचने से मना करने पर पुत्र ने पत्नी व रिश्तेदारों के साथ मिलकर मां-बाप को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। मां की तहरीर पर पुलिस ने पुत्र व पुत्रवधू समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
गांव महमदी निवासी सरोज के मुताबिक, उनका पुत्र अरविंद उनके हिस्से की संपत्ति बेचना चाहता है, जबकि वह और उनके पति विजयपाल सिंह इसका विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि शनिवार शाम अरविंद, पत्नी सविता और दीपक व कपिल घर में घुस आए और मकान खाली करने को कहा। अरविंद ने बताया कि उसने मकान बेच दिया है। मकान खाली करने से मना करने पर चारों ने सरोज और विजयपाल सिंह को लाठी-डंडों से पीट दिया। सरोज का आरोप है कि मकान खाली नहीं करने पर अरविंद जान से मारने की धमकी देकर गया। थानाध्यक्ष अतवीर सिंह ने बताया कि सरोज की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद
विज्ञापन
गांव महमदी निवासी सरोज के मुताबिक, उनका पुत्र अरविंद उनके हिस्से की संपत्ति बेचना चाहता है, जबकि वह और उनके पति विजयपाल सिंह इसका विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि शनिवार शाम अरविंद, पत्नी सविता और दीपक व कपिल घर में घुस आए और मकान खाली करने को कहा। अरविंद ने बताया कि उसने मकान बेच दिया है। मकान खाली करने से मना करने पर चारों ने सरोज और विजयपाल सिंह को लाठी-डंडों से पीट दिया। सरोज का आरोप है कि मकान खाली नहीं करने पर अरविंद जान से मारने की धमकी देकर गया। थानाध्यक्ष अतवीर सिंह ने बताया कि सरोज की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद
विज्ञापन