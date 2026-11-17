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मोहल्ला मंसूरपुर निवासी अब्दुल रशीद का बेटा मोबिन तीन दिन पहले ट्रक पर जाने की बात कहकर घर से निकला था। बुधवार को उसका गला रेता शव आम के बाग में मिला था। परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस तीन संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। मृतक की पत्नी महताब और दो मासूम बच्चों समेत परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संवाद