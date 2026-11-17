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किसान राजेंद्र सिंह, सोमपाल व अन्य ग्रामीण सुबह खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक खेत में तेंदुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने रास्ता बदलकर सुरक्षित दूरी से उसका वीडियो बनाया। कुछ देर खेतों में घूमने के बाद तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। सूचना पर लाठी-डंडे लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने खेतों और जंगल में उसकी तलाश की, लेकिन सुराग नहीं मिला।ग्रामीणों का कहना है कि कैलसा क्षेत्र और आसपास के कई गांवों में लंबे समय से तेंदुए की गतिविधियां सामने आ रही हैं, लेकिन उसे पकड़ने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। किसानों को सुबह-शाम खेतों में जाने में डर लग रहा है। अनहोनी की आशंका में महिलाएं और बच्चे अकेले खेतों की ओर नहीं जा रहे हैं।डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि वीडियो की जांच के लिए जलालपुर में टीम भेजी जाएगी। जिले में छह स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जरूरत के अनुसार जलालपुर में भी पिंजरा लगवाया जाएगा।