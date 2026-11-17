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डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की परिकल्पना के तहत मेले की थीम संस्कृति एवं आस्था का संगम रखी गई है। 20 नवंबर को कार्तिक शुक्ल दशमी से आयोजन शुरू होगा। चारों दिन अपराह्न 4:30 बजे गंगा पूजन, शाम 5:30 से 6:30 बजे तक दीपदान और गंगा आरती होगी। शाम छह बजे वाराणसी की तर्ज पर गंगा महाआरती आयोजित की जाएगी।मंत्री गुलाब देवी होंगी मुख्य अतिथिगंगा पूजन के दौरान जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। सांसद कंवर सिंह तंवर, जिला पंचायत प्रशासक ललित तंवर, मंडलायुक्त संगीता सिंह, डीआईजी अजय कुमार साहनी, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, सत्यपाल सिंह सैनी और डॉ. हरि सिंह ढिल्लों, विधायक राजीव तरारा, महेंद्र सिंह खड़गवंशी और भाजपा जिलाध्यक्ष उदयगिरि गोस्वामी विशिष्ट अतिथि रहेंगे।इशिता विश्वकर्मा और कुलदीप चौहान जमाएंगे रंग20 नवंबर को ब्लू बर्ड्स इंटरनेशनल कॉलेज धनौरा की प्रस्तुति के बाद इंडियाज गॉट टैलेंट फेम इशिता विश्वकर्मा अपनी गायकी से समां बांधेंगी। अमरोहा की तेजस्विनी शिव-दुर्गा नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी। मथुरा के श्री गीत कृष्ण ब्रज मधुर सांस्कृतिक नृत्य और धीरेंद्र कुमार पांडे के कथक एवं लोकनृत्य की प्रस्तुति भी होगी।21 नवंबर को इंडियाज गॉट टैलेंट का नृत्य समूह क्रेजीहॉपर्स, बॉलीवुड गायक कुलदीप चौहान, जतिन निगम और गायिका दिव्यांशी मौर्य प्रस्तुति देंगी। शास्त्रीय नृत्यांगना ऐश्वर्या वर्मा भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी।हेमंत बृजवासी की बॉलीवुड नाइट22 नवंबर को सारेगामा विजेता हेमंत बृजवासी की बॉलीवुड नाइट आकर्षण का केंद्र रहेगी। मेरठ की रुचि बलूनी रामायण पर आधारित प्रस्तुति देंगी। लखनऊ की रासरंग संस्था लोकनृत्य और मुरारी लाल तिवारी गायन प्रस्तुत करेंगे। वहीं, 23 नवंबर को मुरादाबाद के जुगनू जादूगर का मायाजाल, राहुल का सांस्कृतिक नृत्य और मथुरा के दीपक शर्मा की फूलों की होली, रास एवं भजनों की प्रस्तुति से महोत्सव का समापन होगा।15 विद्यालयों और मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी दिखाएंगे प्रतिभास्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के लिए 21 से 23 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर एक से चार बजे तक विशेष सांस्कृतिक सत्र आयोजित होंगे। इनमें द आर्यन जोया, इंडन कॉन्वेंट स्कूल, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, शांति देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल, हिल्टन कॉन्वेंट, जेबी इंटरनेशनल स्कूल, श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल, सिंह बाबा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल, शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल, राणा इंटरनेशनल स्कूल, लिटिल स्कॉलर्स एकेडमी और नोबल पब्लिक स्कूल समेत विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी प्रस्तुतियां देंगे। इस तरह तिगरी मेले में राष्ट्रीय कलाकारों के साथ स्थानीय स्कूली प्रतिभाओं को भी अपनी कला दिखाने का अवसर मिलेगा।