Amroha News: गिरफ्तारी नियमों में लापरवाही पर इंस्पेक्टर निलंबित, दो आरोपियों की रिमांड निरस्त

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मामला अमरोहा देहात थाने में दर्ज हत्या की कोशिश के मुकदमे से जुड़ा है। मोहल्ला पुष्कर नगर निवासी कृष्णा उर्फ प्रतीक ने 15 अक्तूबर को विवेक उर्फ विक्रांत, मोहसिन पठान, शाकिब, अयान और निखिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 14 अक्तूबर की रात पुरानी रंजिश में मारपीट और तमंचे से फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया।पुलिस ने तीन नवंबर को शाकिब और विवेक उर्फ विक्रांत को उत्तराखंड के देहरादून स्थित क्लेमनटाउन क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। पांच नवंबर को दोनों को रिमांड के लिए सीजेएम अदालत में पेश किया गया। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर आपत्ति दाखिल की।अदालत ने पाया कि पुलिस ने दूसरे राज्य में गिरफ्तारी से पहले आवश्यक अनुमति और स्थानीय पुलिस को सूचना देने के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। आरोपियों को स्थानीय थाने में दाखिल कराने और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। रवाना जीडी में उत्तराखंड जाने का उल्लेख नहीं था और गिरफ्तारी मेमो के कई कॉलम खाली थे।अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर दोनों की रिमांड निरस्त कर दी। आदेश की प्रतियां डीजीपी, मानवाधिकार आयोग और एसपी अमरोहा को भी भेजी गई हैं।देहात इंस्पेक्टर सुनील कुमार को उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, अपराध से जुड़ी जानकारी छिपाने और लापरवाही बरतने के मामलों में निलंबित किया गया है। मामले में विभागीय जांच भी कराई जा रही है।- लखन सिंह यादव, एसपी अमरोहा