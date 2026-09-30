Amroha News: स्कूल के गेट पर हाईटेंशन लाइन बनी खतरा

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विद्यालय के उत्तरी छोर की दीवार के पास से भी हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। शिक्षकों और अभिभावकों का कहना है कि हवा चलने पर पेड़ों की शाखाओं के तारों से टकराने की स्थिति में विद्यालय आने-जाने वाले बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। बारिश के मौसम में यह खतरा और बढ़ जाता है। अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्युत विभाग से पेड़ों की तत्काल छंटाई कराने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि विद्यालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं आते हैं। ऐसे में किसी अप्रिय घटना से पहले समस्या का समाधान जरूरी है। एसडीओ मिथिलेश कुमार ने बताया कि पेड़ों की छंटाई कराई जाएगी। विज्ञापन

विद्यालय के उत्तरी छोर की दीवार के पास से भी हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। शिक्षकों और अभिभावकों का कहना है कि हवा चलने पर पेड़ों की शाखाओं के तारों से टकराने की स्थिति में विद्यालय आने-जाने वाले बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। बारिश के मौसम में यह खतरा और बढ़ जाता है। अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्युत विभाग से पेड़ों की तत्काल छंटाई कराने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि विद्यालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं आते हैं। ऐसे में किसी अप्रिय घटना से पहले समस्या का समाधान जरूरी है। एसडीओ मिथिलेश कुमार ने बताया कि पेड़ों की छंटाई कराई जाएगी।

रजबपुर। क्षेत्र के पीठखेड़ा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के मुख्य गेट के पास से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है। विद्यालय के गेट के समीप खड़े पेड़ों की शाखाएं हाईटेंशन तारों से टकरा रही हैं। बारिश और तेज हवा के दौरान तार टूटने या करंट फैलने की आशंका से शिक्षक और अभिभावक चिंतित हैं।