फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Heavy vehicles will be barred from entering the city from Dhanteras to Bhai Dooj.

Amroha News: धनतेरस से भाईदूज तक शहर में भारी वाहनों की रहेगी नो एंट्री

Thu, 05 Nov 2026 12:18 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 05 Nov 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Heavy vehicles will be barred from entering the city from Dhanteras to Bhai Dooj.
अमरोहा। धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैयादूज पर बाजारों में रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। छह नवंबर से 12 नवंबर तक शहर में भारी और मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे वाहनों को शहर के बाहरी मार्गों से निकाला जाएगा। इसके लिए सात अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। वहीं, टीपी नगर से अतरासी तिराहे तक अमरोहा-नौगावां मार्ग पर ई-रिक्शा और ऑटो के संचालन पर भी रोक रहेगी।
विज्ञापन


सीओ ट्रैफिक अजय श्रोतिया ने बताया कि अमरोहा से मुरादाबाद जाने वाले भारी वाहन नंदन स्वीट्स से कैलसा बाईपास होते हुए पाकबड़ा के रास्ते जाएंगे। नौगावां से अमरोहा और मुरादाबाद जाने वाले वाहन यहियापुर बाईपास का प्रयोग करेंगे। नौगावां से दिल्ली जाने वाले भारी वाहन रज्जाकपुर बाईपास से धनौरा बाईपास होते हुए अतरासी चौकी हाईवे की ओर जाएंगे।
विज्ञापन

अतरासी चौकी हाईवे से अमरोहा आने वाले मालवाहक वाहन आरटीओ से कल्याणपुरा रोड, बंबूगढ़, काकरसराय, काठ रोड और माया धर्मकांटा होते हुए शहर में प्रवेश करेंगे। शहर के अंदर से जोया, मुरादाबाद और दिल्ली हाईवे की ओर जाने वाले भारी वाहन काकरसराय से बंबूगढ़ होते हुए जोया हाईवे पहुंचेंगे। अमरोहा से नौगावां जाने वाले वाहन नंदन स्वीट्स से माया धर्मकांटा और काठ रोड का इस्तेमाल करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, जोया से अमरोहा आने वाले भारी वाहन बंबूगढ़, काकरसराय और माया धर्मकांटा-कैलसा रोड से शहर में प्रवेश करेंगे। बाजारों में भीड़ को देखते हुए छोटे चार पहिया वाहनों का भी जरूरत के अनुसार डायवर्जन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed