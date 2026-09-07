Amroha News: सर्किल रेट के मामले में आज से होगी आपत्तियों पर सुनवाई

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एआईजी स्टांप अनूप सिन्हा ने बताया कि संपत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997, उत्तर प्रदेश स्टांप संपत्ति का मूल्यांकन द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 एवं तृतीय संशोधन नियमावली 2015 के तहत जिले की तीनों तहसीलों की मूल्यांकन सूची में पुनरीक्षित दरें तय करने के लिए प्रस्तावित सूची जारी की गई थी। इस पर 14 से 25 अगस्त तक आपत्तियां मांगी गई थीं। इनका निस्तारण एक से तीन सितंबर तक होना था, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया।उन्होंने बताया कि धनौरा तहसील में सात सितंबर, हसनपुर में आठ तथा अमरोहा व नौगावां सादात में नौ सितंबर को दोपहर 12 से शाम तीन बजे तक आपत्तियों की सुनवाई होगी। संवाद