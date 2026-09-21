फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Having transformed her own life, Renu is now training others to become beauticians.

Amroha News: खुद की जिंदगी संवार अब दूसरों को ब्यूटीशियन बना रहीं रेनू

Mon, 21 Sep 2026 02:13 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Having transformed her own life, Renu is now training others to become beauticians.
हसनपुर। तहसील क्षेत्र के ताहरपुर गांव की एमए पास रीनू देवी ने आर्थिक तंगी के बीच ऋण लेकर बुटीक शुरू किया और मेहनत के दम पर लखपति दीदी बनीं। खुद की जिंदगी संवार कर अब वह दूसरों महिलाओं के लिए भी रोजगार का जरिया बनी हैं।
विज्ञापन

वर्ष 2021 में पढ़ाई पूरी करने के बाद रीनू ने गांव में बुटीक शुरू किया, लेकिन शुरुआती दिनों में खास मुनाफा नहीं हुआ। सितंबर 2021 में स्वयं सहायता समूह की जानकारी मिलने पर उन्होंने 10 महिलाओं को जोड़कर कान्हा स्वयं सहायता समूह बनाया और 50 हजार रुपये का ऋण लिया। समूह की मदद से बुटीक का कारोबार रफ्तार पकड़ने लगा।
विज्ञापन

इसके बाद रीनू ने बावनखेड़ी ग्राम पंचायत में अपनी जमीन पर कान्हा नर्सरी शुरू की। यहां फूल, सजावटी पौधों के साथ आम की पौध भी उपलब्ध है।


सालाना चार से पांच लाख रुपये की कमाई
-आज रीनू बुटीक और नर्सरी दोनों के माध्यम से सालाना चार से पांच लाख रुपये तक की आमदनी कर रही हैं। नर्सरी से ही उन्हें हर महीने 10 से 15 हजार रुपये की शुद्ध बचत होती है। अपने इस छोटे से व्यवसाय के दम पर रीनू ने पांच लोगों को रोजगार से जोड़ा है, जिसमें नर्सरी देखभाल के लिए दो मजदूर भी शामिल हैं। स्वावलंबन और लगन की मिसाल बनी रीनू देवी की यह कहानी आज क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन



समूह से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकार की योजनाओं से उनको जोड़ा जा रहा है। अपनी मेहनत से कई हजार महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर लखपति बन चुकी हैं। प्रशासन के द्वारा ऐसी महिलाओं का सहयोग किया जा रहा है।
-अश्वनी कुमार मिश्र, सीडीओ, अमरोहा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed