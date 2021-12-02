Amroha News: 17 नवंबर से शुरू होंगी परिषदीय स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं, पांच दिन चलेगा इम्तिहान
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 12 Nov 2026 12:08 AM IST
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अमरोहा। जिले के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब सवा लाख विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी हो गया है। 17 नवंबर से शुरू होकर परीक्षाएं 21 नवंबर तक चलेंगी। पांच दिनों तक कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं प्रतिदिन दो पालियों में कराई जाएंगी। इसके लिए जिले के 1266 परिषदीय विद्यालयों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। विद्यालय स्तर पर परीक्षा कराने और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाध्यापक की होगी। वहीं, विकासखंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी और जिला स्तर पर बीएसए परीक्षा की निगरानी करेंगे। परीक्षा में कक्षावार मूल्यांकन का तरीका भी अलग-अलग निर्धारित किया गया है। कक्षा एक के विद्यार्थियों की परीक्षा केवल मौखिक होगी। कक्षा दो और तीन में लिखित तथा मौखिक परीक्षा का अधिभार 50-50 प्रतिशत रहेगा। कक्षा चार और पांच में लिखित परीक्षा के 70 और मौखिक परीक्षा के 30 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। जबकि कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों की परीक्षा पूरी तरह लिखित होगी। सभी कक्षाओं की परीक्षाएं 50 अंकों की होंगी। प्रश्नपत्रों में बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
बीएसए डॉ. मोनिका ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को समय से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने का काम भी निर्धारित समय में पूरा कराया जाएगा। इसमें लापरवाही मिलने पर संबंधित की जवाबदेही तय की जाएगी।
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उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। विद्यालय स्तर पर परीक्षा कराने और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाध्यापक की होगी। वहीं, विकासखंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी और जिला स्तर पर बीएसए परीक्षा की निगरानी करेंगे। परीक्षा में कक्षावार मूल्यांकन का तरीका भी अलग-अलग निर्धारित किया गया है। कक्षा एक के विद्यार्थियों की परीक्षा केवल मौखिक होगी। कक्षा दो और तीन में लिखित तथा मौखिक परीक्षा का अधिभार 50-50 प्रतिशत रहेगा। कक्षा चार और पांच में लिखित परीक्षा के 70 और मौखिक परीक्षा के 30 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। जबकि कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों की परीक्षा पूरी तरह लिखित होगी। सभी कक्षाओं की परीक्षाएं 50 अंकों की होंगी। प्रश्नपत्रों में बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
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बीएसए डॉ. मोनिका ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को समय से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने का काम भी निर्धारित समय में पूरा कराया जाएगा। इसमें लापरवाही मिलने पर संबंधित की जवाबदेही तय की जाएगी।
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