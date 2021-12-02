गंगा एक्सप्रेसवे : जमीनों की दर निर्धारण का प्रस्ताव यूपीडा को भेजा, जल्द शुरू हो जाएंगे बैनामे

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अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे को हसनपुर तहसील क्षेत्र में मंगरौला के टी-पॉइंट के पास रूखालू गांव के नजदीक हरिद्वार एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाना है। करीब 146.24 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए हसनपुर और मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र के 52 गांवों की जमीन प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने जमीन और उस पर मौजूद परिसंपत्तियों का सर्वे पूरा करा लिया है। सर्किल रेट भी लागू हो चुका है। इस परियोजना से अमरोहा, बिजनौर और हरिद्वार जिले के सैकड़ों गांवों को फायदा होगा। प्रस्तावित मार्ग में अमरोहा के 52 गांव शामिल हैं। प्रशासन जमीन और उस पर मौजूद परिसंपत्तियों का सर्वे पूरा हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 975 किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी। प्रशासन की ओर से यूपीडा को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी करमेंद्र सिंह ने बताया कि प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वहां से अनुमोदन के बाद किसानों की जमीनों के बैनामे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।एक्सप्रेसवे की जद में अमरोहा के 52 गांवअमरोहा जिले में प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के दायरे में हसनपुर और मंडी धनौरा तहसील के 52 गांव शामिल हैं। इनमें हसनपुर तहसील के 17 और मंडी धनौरा तहसील के 35 गांव हैं। हसनपुर क्षेत्र के मंगरौला, पाइंदापुर मुस्तकम, पिपलौती खुर्द, रूखालू, सिकरौली, गुलामपुर, भैंसरोली, करनखाल, बाईखेड़ा, लुहारी खादर, सोहरका, दीपपुर, आगापुर कला, मछरई, याकूबपुर, सेमला और बसेड़ा खुर्द समेत गांव परियोजना की जद में आएंगे। वहीं मंडी धनौरा क्षेत्र के अटारी, मुरीदपुर, मीरपुर बल्दाना, बस्तौरा माफी, यकबगड़ी, बस्तौरा, जलालपुर कलां, झनकपुरी, शेखूपुर शुमाली, रायपुर शुमाली, देहरा घनश्याम, नंगलिया बहादरपुर, बैरमपुर भूड़, अफजलपुर लूट, हाशमपुर भूड़, कौराला, बाकीपुर माफी, छाजूपुरा माफी, भटौला शुमाली, टोनिया माफी, हैबतपुर गौंसाई, पेली, बौधपुरा, खंडसाल, रचौटी, वंशगोपालपुर डींगरा, पतेईपारा माफी, पारा खालसा और नौगावां सादात क्षेत्र के मोहम्मदी माफी समेत अन्य गांव शामिल हैं।