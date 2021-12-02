Amroha News: पूर्व प्रधान के 45 वर्षीय बेटे की हार्ट अटैक से मौत

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डिडौली। कोतवाली क्षेत्र के गांव हरियाना निवासी पूर्व प्रधान इस्तेखार के बड़े बेटे पप्पू (45) की बुधवार सुबह उपचार के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह मधुमेह से पीड़ित थे। मंगलवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें उपचार के लिए मुरादाबाद के अपेक्षा अस्पताल ले गए थे। वहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार चल रहा था। बुधवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पप्पू की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी इमराना और मां शाहना का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों के मुताबिक मृतक दो भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटियां और एक बेटा है। अचानक हुई मौत से गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों ने बिना पुलिस कार्रवाई के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया है।