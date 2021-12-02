फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Dussehra: District divided into four zones and 12 sectors for security purposes

दशहरा : सुरक्षा के लिए चार जोन और 12 सेक्टरों में बंटा जिला

Tue, 20 Oct 2026 01:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Dussehra: District divided into four zones and 12 sectors for security purposes
अमरोहा। दशहरा पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले के सभी 12 थाना क्षेत्रों में 34 स्थानों पर रावण के पुतलों का दहन होगा। सुरक्षा के लिए जिले को चार जोन और 12 सेक्टरों में बांटकर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। खुफिया तंत्र संदिग्धों पर नजर रख रहा है। पुलिस अधिकारियों ने आयोजन स्थलों का निरीक्षण कर आयोजकों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि त्योहार के मद्देनजर सतर्कता बढ़ाई गई है और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। रावण दहन के दौरान आतिशबाजी से आग लगने की आशंका को देखते हुए दमकल विभाग को भी अलर्ट किया गया है। आपात स्थिति में तत्काल मदद के लिए दमकल वाहन 24 घंटे तैनात रहेंगे। आयोजनों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और अग्निकांड से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

-------------
कहां कब होगा रावण दहन
अमरोहा शहर, रजबपुर, जलीलपुर बक्काल, धनौरा, शेरपुर, बछरायूं, गजरौला, तिगरी और कांकाठेर में 20 अक्तूबर को रावण दहन होगा। जोया क्षेत्र के इकौंदा में 21 और पतेई खालसा में 21 अक्तूबर को आयोजन होगा। सैदनगली क्षेत्र के उझारी में 20 अक्तूबर और कस्बा सैदनगली में 24 अक्तूबर को पुतले जलाए जाएंगे। आदमपुर में 20, दढ़ियाल में 21 और ढबारसी तथा रहरई गांव में 26 अक्तूबर को रावण दहन प्रस्तावित है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed