Amroha News: आग लगने के बाद पिकअप छोड़कर चालक भागा, मिली शराब की खेप

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बताया जा रहा है कि पिकअप में शराब की हजारों बोतलें लदी थीं। वाहन पर टेंपरेरी नंबर दर्ज था। आग लगने के बाद चालक का पिकअप छोड़कर भाग जाना और टेंपररी नंबर का होना पूरे मामले को संदिग्ध बना रहा है। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि यह पता लगाया जा रहा है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। साथ ही शराब से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि बरामद शराब की खेप वैध थी या उसे चोरी-छिपे ले जाया जा रहा था।

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डिडौली(अमरोहा)। कोतवाली क्षेत्र में चौधरपुर सीएनजी स्टेशन के पास बृहस्पतिवार को सड़क पर चल रही पिकअप में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक मौके पर कार छोड़कर भाग गया। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद पुलिस ने पिकअप की जांच की तो अंदर बड़ी संख्या में शराब की बोतलें मिलीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।