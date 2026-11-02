Amroha News: कार में ट्रक की साइड लगने पर चालक को पीटा

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गांव नीलीखेड़ी निवासी नदीम रविवार सुबह डिडौली पंप से कार में सीएनजी भरवाकर लौट रहा था। अंडरपास के नीचे सामने से आ रहे ट्रक से कार की साइड लगने पर उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर नदीम ने साथी शुऐब, इनामुल और अली के साथ मिलकर ट्रक चालक शुऐब निवासी कनपुरा को पीट दिया। इसमें वह घायल हो गया।पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और कार सीज कर दी। नदीम को शांतिभंग के आरोप में न्यायालय में पेश किया गया। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि ट्रक चालक की तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।