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Amroha News: दीपावली पर डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द, 24 घंटे इमरजेंसी ड्यूटी

Fri, 30 Oct 2026 02:37 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:37 AM IST
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Doctors' leave cancelled for Diwali; 24-hour emergency duty in place.Doctors' leave cancelled for Diwali; 24-hour emergency duty in place.
अमरोहा। दीपावली पर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जिला अस्पताल समेत सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे उपचार की व्यवस्था रहेगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी में आठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें दो फिजीशियन, दो सर्जन, दो नेत्र रोग विशेषज्ञ और दो हड्डी रोग विशेषज्ञ शामिल हैं। डायल 102 और 108 एंबुलेंस को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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पटाखों से झुलसने, आंखों में चोट और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए जिला अस्पताल में 20 अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं। जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर भी आपातकालीन उपचार के लिए चार-चार बेड आरक्षित किए गए हैं। अस्पतालों में जांच उपकरण सक्रिय रखने और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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जले हुए मरीजों के उपचार के लिए बर्न वार्ड तैयार रखने और आंखों में चोट के मामलों में तत्काल इलाज की व्यवस्था करने को कहा गया है। खाद्य पदार्थों से विषाक्तता के मामलों से निपटने के लिए भी पर्याप्त दवाएं रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमएस डॉ. एके भंडारी ने बताया कि अस्पताल में दस बेड की बर्न यूनिट है और दस अतिरिक्त बेड तैयार किए जाएंगे।
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