धनतेरस कल : मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए बाजार तैयार

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सोना-चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर दोपहिया और चारपहिया वाहनों तक की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। कारोबार को लेकर व्यापारी भी उत्साहित हैं। कई ग्राहकों ने अपनी पसंद के सामान की पहले ही बुकिंग करा दी है। सराफा बाजार में चांदी के सिक्कों और मां लक्ष्मी-कुबेर की प्रतिमाओं की मांग बढ़ रही है। व्यापारियों को धनतेरस पर जिले में करोड़ों रुपये के कारोबार की उम्मीद है।धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना, चांदी और बर्तन समेत अन्य सामान खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है। इसी के चलते शहर के प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है। आसपास के गांवों से भी लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। बर्तन की दुकानों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के शोरूम पर ग्राहकों की आवक बढ़ गई है। बुधवार को कई लोगों ने अपनी पसंद के रंग और मॉडल के उपकरण पसंद कर बुकिंग करा दी।टीवी और वॉशिंग मशीन विक्रेता दिनेश कुमार ने बताया कि कई ग्राहक सामान पसंद करके गए हैं। धनतेरस पर ही उसकी डिलीवरी लेंगे। वहीं, दोपहिया वाहन विक्रेता मोहित कुमार ने बताया कि बाइक और स्कूटी की कई एडवांस बुकिंग हो चुकी हैं। ग्राहक धनतेरस के दिन वाहन लेकर जाएंगे। कारों की भी बुकिंग हुई है। उधर, सराफा बाजार में सोने-चांदी के आभूषणों के साथ मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की प्रतिमाएं ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। चांदी के सिक्कों की खरीदारी को लेकर भी उत्साह है। बाबा गंगानाथ मंदिर के पुजारी पंडित आशुतोष त्रिवेदी ने बताया कि धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है। लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार शुभ मुहूर्त में सामान की खरीदारी कर सकते हैं।पांचों त्योहारों की मान्यतापंडित आशुतोष त्रिवेदी के मुताबिक