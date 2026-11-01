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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Development works worth 20 million (two crore) will be carried out in villages after Diwali.

Amroha News: दीपावली के बाद गांवों में दो करोड़ से होंगे विकास कार्य

Sun, 01 Nov 2026 02:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:52 AM IST
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Development works worth 20 million (two crore) will be carried out in villages after Diwali.
अमरोहा। दीपावली के बाद जिले की ग्राम पंचायतों में करीब दो करोड़ रुपये से विकास कार्य कराए जाएंगे। इनमें सड़कों की मरम्मत और नाले-नालियों का निर्माण शामिल है। वहीं, 66 ग्राम पंचायतों में पहले कराए गए विकास कार्यों की जांच भी चल रही है।
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26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें ही ग्राम प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नए विकास कार्यों के लिए डीएम से अनुमोदन अनिवार्य किया गया था। इसके बावजूद ग्राम पंचायतों से धनराशि निकालने के मामले में अनुमति की स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर सीडीओ ने जांच के निर्देश दिए हैं। इस मामले में पहले भी जांच हो चुकी है।
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इसके साथ ही अन्य ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। दो करोड़ रुपये के प्रस्तावों को डीएम की मंजूरी मिल चुकी है। जिला पंचायत राज अधिकारी नितिन कुमार ने बताया कि दीपावली के बाद स्वीकृत प्रस्तावों पर काम शुरू कराया जाएगा। संवाद
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