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Amroha News: 576 ग्राम पंचायतों में 20 करोड़ से होंगे विकास कार्य

Tue, 20 Oct 2026 01:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:52 AM IST
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Development works worth 20 crore [rupees] will be carried out across 576 Gram Panchayats.
अमरोहा। विकसित भारत के तहत वीबी-जी-राम जी योजना से जिले की 576 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए शासन ने करीब 20 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। गांवों में पुलिया, खड़ंजा, सीसी रोड, डामर की सड़कें, खेल मैदान और ग्रामीण पार्क बनाए जाएंगे। कच्चे मार्गों की मरम्मत के साथ जरूरत के अनुसार ग्रामीण बस स्टैंड भी बनाए जाएंगे।
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योजना के तहत विकास कार्यों की कार्ययोजना तैयार कराई जा रही है। ग्राम प्रशासक और पंचायत सचिव प्रस्ताव देंगे। इनके आधार पर कार्यों को मंजूरी देकर निर्माण कराया जाएगा। इससे ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ जॉब कार्ड धारक मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। योजना में मजदूरों को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा।
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पीडी अम्बरीश कुमार ने बताया कि वीबी-जी-राम जी योजना के तहत गांवों में विकास कार्यों की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसमें डामर और सीसी रोड समेत पार्कों का निर्माण कराया जाएगा।
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