Amroha News: युवती के अपहरण में दो युवकों पर रिपोर्ट, तलाश में जुटी पुलिस

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सैदनगली थाना क्षेत्र का एक परिवार नगर के एक मोहल्ले में किराये पर रहता है। सामने रहने वाले युवक की हत्या के मामले में बेटी समेत परिवार के सात सदस्य आरोपी बनाए गए थे। इसके बाद परिवार को सैदनगली थाना क्षेत्र छोड़ना पड़ा। 23 सितंबर की रात करीब 11:30 बजे परिवार की बेटी घर से गायब हो गई। तलाश के बाद 25 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज कराई गई।परिजनों को पहले उसके बिजनौर में रहने वाली सहेली के साथ जाने का शक था। बाद में खोजबीन में पता चला कि युवती का अपहरण किया गया है। हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के कुंडा निवासी सूरज और साहिल पर आरोप है। साहिल युवती के ही वर्ग का और उसी मोहल्ले में रहने वाला है। सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि युवती की तलाश और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। संवाद