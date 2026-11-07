Amroha News: मध्यस्थता अभियान 3.0 को सफल बनाने के लिए मीडिएटर्स की बैठक में मंथन

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जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक के मार्गदर्शन तथा प्राधिकरण के सचिव अभिषेक कुमार व्यास के निर्देशन में आयोजित बैठक में अभियान की रूपरेखा और प्रभावी संचालन पर चर्चा की गई। मीडिएटर्स को पात्र मामलों में मध्यस्थता को बढ़ावा देने और पक्षकारों को इसके लाभ समझाने के निर्देश दिए गए। सचिव अभिषेक कुमार व्यास ने बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बजाय आपसी बातचीत और समझौते से संभव है। इससे समय और संसाधनों की बचत होने के साथ पक्षकारों के बीच सौहार्द भी बना रहता है।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य लंबित वादों का वैकल्पिक विवाद समाधान के जरिए निस्तारण कर आमजन को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। बैठक में विधिक जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंदों तक न्यायिक सेवाओं की जानकारी पहुंचाने पर भी जोर दिया गया।