Amroha News: सुधारे जाएंगे ब्लैक स्पॉट, यातायात नियम तोड़ने वालों पर कसेगा शिकंजा

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मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गरिमा सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।एडीएम ने कहा कि जिले में दुर्घटना संभावित स्थलों और ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर वहां सुरक्षा के जरूरी इंतजाम प्राथमिकता से कराए जाएं। सड़क किनारे संकेतक, स्पीड ब्रेकर, रिफ्लेक्टर समेत अन्य सुरक्षा उपायों में जहां कमी है, उन्हें समयबद्ध तरीके से दूर कराया जाए। उन्होंने सड़कों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए, ताकि यातायात संचालन में बाधा न हो। बैठक में वाहन चालकों के हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। इसके लिए नियमित प्रवर्तन और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। ओवरलोडिंग, तेज गति, बिना हेलमेट वाहन चलाने और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। एडीएम ने स्कूली वाहनों की नियमित जांच कराने और उनमें निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने पर जोर दिया। बैठक में एआरटीओ, सीएमओ, बीएसए, अपर उप जिलाधिकारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।