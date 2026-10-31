Amroha News: छुट्टा पशु से टकराई बाइक, युवक की मौत, दोस्त की हालत गंभीर

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गांव पेलीतगा निवासी लक्की सैनी बृहस्पतिवार रात दोस्त हितेंद्र के साथ बाइक से घर लौट रहा था। रेलवे फाटक से आगे अचानक छुट्टा पशु सामने आने से बाइक टकरा गई। टक्कर से दोनों युवक उछलकर सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर परिजन भी आ गए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अमरोहा ले जाते समय लक्की की हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। हितेंद्र को परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।लक्की की मौत की खबर से परिवार में चीख-पुकार मच गई। माता-पिता का इकलौते बेटे को खोने से रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बिना पुलिस कार्रवाई के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि उन्हें हादसे की सूचना नहीं मिली है।15 दिन में छुट्टा पशुओं से टकराकर तीन की मौतमंडी धनौरा। छुट्टा पशु फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ रहे हैं। बीते 15 दिनों में क्षेत्र में छुट्टा पशुओं से टकराकर तीन युवकों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से पशुओं को पकड़ने के प्रभावी इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं।17 अक्तूबर को गांव पेलीतगा निवासी असलम मलिक बाइक से कुआखेड़ा जा रहा था। रास्ते में अचानक आए छुट्टा पशु से उसकी बाइक टकरा गई। हादसे में असलम की मौके पर ही मौत हो गई। 26 अक्तूबर को गांव आजमपुर निवासी मंजीत बाइक से मां को एक गांव में छोड़कर लौट रहा था। शेरपुर मार्ग पर नवाबपुरा के पास उसकी बाइक छुट्टा पशु से टकरा गई। हादसे में मंजीत की भी मौके पर मौत हो गई। वहीं, 29 अक्तूबर की रात लक्की सैनी की बाइक भी छुट्टा पशु से टकरा गई थी। हादसे में उसकी मौत हो गई। संवाद