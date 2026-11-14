Amroha News: बच्चों के झगड़े की शिकायत करने पहुंची महिला को लगी गोली

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घटना बृहस्पतिवार रात करीब 8:45 बजे शहर के मोहल्ला अहमदनगर की है। पुलिस के मुताबिक, मोहल्ला निवासी स्व. गुलजार मोहम्मद की बेटी भूरी (33) का अपनी भाभी सयमा से विवाद हो गया था। भूरी की बड़ी बहन बब्बो के छह वर्षीय बेटे हसनैन का खेलते समय सायमा की सात वर्षीय बेटी आयत से झगड़ा हुआ था। इसकी शिकायत लेकर भूरी सायमा के पास पहुंची तो दोनों में कहासुनी होने लगी।आरोप है कि इसी दौरान सायमा का देवर और भूरी का चचेरा भाई वहां पहुंचा। नशे की हालत में उसने तमंचे से फायर कर दिया। गोली भूरी के कंधे में लगी। सूचना पर पहुंची अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस ने घायल महिला को सीएचसी अमरोहा में भर्ती कराया।आरोपी राजा मजदूरी करता है। पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों में झगड़ा होने की बात सामने आई है, लेकिन गोली लगने की घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत नहीं दी है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच के साथ आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, लेकिन गोली लगने की घटना संदिग्ध लग रही है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिस व्यक्ति पर गोली मारने का आरोप है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।- डॉ. प्रदीप कुमार, सीओ सिटी