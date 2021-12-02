Amroha News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर सात वर्षीय बालक झुलसा

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गांव निवासी लेखराज का बेटा सुधांशु घर के बाहर खेल रहा था। कूढ़े ढेर से ऊंपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। इसी चपेट में आकर झुलस गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने आनन-फानन में बच्चे को इलाज के लिए ढबारसी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लेखराज ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में हाईटेंशन लाइन नीचे लटक रही है। इसे ऊंचा कराने के लिए कई बार विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली एसडीओ मिथलेश कुमार का कहना है कि मामला जानकारी में नहीं है। जांच कराई जाएगी। संवाद

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आदमपुर। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव भीमा सुल्तानपुर में बृहस्पतिवार की शाम को घर के सामने गोबर की खाद के ढेर पर खेल रहा सात वर्षीय बालक करंट की चपेट में आकर झुलस गया। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।