Amroha News: कॉलेज के गेट से 18 वर्षीय छात्रा लापता, तीन पर प्राथमिकी
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:40 AM IST
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:40 AM IST
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अमरोहा। नगर के बाजार गुजरी स्थित एक इंटर कॉलेज के गेट से कक्षा 11 की 18 वर्षीय छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पिता ने सहपाठी से मिली जानकारी के आधार पर फैज, उसकी मां रिहाना और बहनोई हमजा निवासी दरबारे कलां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
नगर के एक मोहल्ला निवासी कारोबारी के अनुसार, बुधवार सुबह उन्होंने बेटी को स्कूल के गेट पर छोड़ा था। दोपहर करीब एक बजे छुट्टी के बाद भी वह घर नहीं पहुंची। स्कूल में सहपाठी ने बताया कि फैज, उसकी मां रिहाना और बहनोई हमजा छात्रा को ई-रिक्शा में बैठाकर ले गए। परिजनों ने कई जगह तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला।
कारोबारी का आरोप है कि शाम करीब 5:37 बजे युवक की मां ने फोन कर धमकी दी और कहा कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद
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नगर के एक मोहल्ला निवासी कारोबारी के अनुसार, बुधवार सुबह उन्होंने बेटी को स्कूल के गेट पर छोड़ा था। दोपहर करीब एक बजे छुट्टी के बाद भी वह घर नहीं पहुंची। स्कूल में सहपाठी ने बताया कि फैज, उसकी मां रिहाना और बहनोई हमजा छात्रा को ई-रिक्शा में बैठाकर ले गए। परिजनों ने कई जगह तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला।
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कारोबारी का आरोप है कि शाम करीब 5:37 बजे युवक की मां ने फोन कर धमकी दी और कहा कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद
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