Amroha News: कॉलेज के गेट से 18 वर्षीय छात्रा लापता, तीन पर प्राथमिकी

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नगर के एक मोहल्ला निवासी कारोबारी के अनुसार, बुधवार सुबह उन्होंने बेटी को स्कूल के गेट पर छोड़ा था। दोपहर करीब एक बजे छुट्टी के बाद भी वह घर नहीं पहुंची। स्कूल में सहपाठी ने बताया कि फैज, उसकी मां रिहाना और बहनोई हमजा छात्रा को ई-रिक्शा में बैठाकर ले गए। परिजनों ने कई जगह तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला।कारोबारी का आरोप है कि शाम करीब 5:37 बजे युवक की मां ने फोन कर धमकी दी और कहा कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद