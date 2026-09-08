Amethi News: वाइन की चपेट में आई बाइक, युवक की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रुबीना ने बताया कि उनके पति वसीम रविवार रात रायबरेली से घर आ रहे थे। मटेरवा गांव के पास उनकी बाइक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें सीएचसी तिलोई पहुंचाया और पुलिस व परिजनों को सूचना दी। रुबीना परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचीं तो चिकित्सकों ने वसीम को मृत घोषित कर दिया।इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन और चालक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। जल्द चालक की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वसीम ने हेलमेट नहीं पहना था। उनका कहना था कि हेलमेट पहना होता तो शायद जान बच सकती थी।वसीम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। पत्नी रुबीना का रो-रोकर बुरा हाल है। वसीम के बच्चे अनफ, कुबैरा फातमा और इकराहसन पिता को याद कर बिलखते रहे। मां खातून निशा बेटे की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गईं। उन्हें संभालने में परिजन जुटे रहे। भाई मोहम्मद मतीन, मोबीन और सदरे आलम भी गम में डूबे हैं। बच्चों को पिता के चले जाने का दुख समझाने में परिजनों की आंखें भी नम हो गईं। रिश्तेदार और ग्रामीण परिवार को सांत्वना देने में जुटे रहे।