Amethi News: दो बाइक भिड़ीं, तीन घायल, रेफर

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कमर अली और दीपेंद्र पांडेय बाइक से बाजारशुकुल से घर लौट रहे थे। इक्काताजपुर गांव के पास सामने से आ रही अली खान की बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। हादसे में तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें सीएचसी पहुंचाया और परिजनों को सूचना दी। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीनों को मेडिकल कॉलेज तिलोई रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष गजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है। क्षतिग्रस्त बाइकों को कब्जे में लेकर हादसे की जांच की जा रही है।उधर सीएचसी से मेडिकल कॉलेज तिलोई रेफर किए जाने के बाद गंभीर घायल अली खान को करीब आधे घंटे तक एंबुलेंस का इंतजार करना पड़ा। हालत गंभीर होने से परिजन और ग्रामीण परेशान रहे। एंबुलेंस पहुंचने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।