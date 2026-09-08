Amethi News: एजेंसी परिसर में गैस सिलिंडर वितरण पर लगी रोक
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 08 Sep 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
तिलोई। उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतों के बाद आपूर्ति विभाग ने इंडेन गैस एजेंसी परिसर और गोदाम से सिलिंडर वितरण पर रोक लगा दी है। अब उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर घर पर ही पहुंचाए जाएंगे। इसके लिए क्षेत्रवार रूट चार्ट तैयार किया गया है।
एजेंसी परिसर में सिलिंडर लेने के लिए लंबी कतार लगने और आए दिन हंगामे की शिकायतें मिल रही थीं। उपभोक्ताओं ने वितरण में धांधली और कालाबाजारी के आरोप भी लगाए थे। सोशल मीडिया पर भी मामला उठने के बाद जिलाधिकारी संजय चौहान ने संज्ञान लिया। उन्होंने उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए पूर्ति निरीक्षक की टीम भेजी।
पूर्ति निरीक्षक देवी दयाल ने गैस एजेंसी संचालक को एजेंसी परिसर और गोदाम से सिलिंडर वितरण पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही घर-घर सिलिंडर पहुंचाने के लिए रूट चार्ट लागू कराया। निर्देशों का उल्लंघन होने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गैस एजेंसी संचालक श्वेता त्रिवेदी ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर नए रूट चार्ट के अनुसार घर-घर गैस वितरण शुरू कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को एजेंसी या गोदाम पर सिलिंडर लेने के लिए नहीं आने की जानकारी दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
एजेंसी परिसर में सिलिंडर लेने के लिए लंबी कतार लगने और आए दिन हंगामे की शिकायतें मिल रही थीं। उपभोक्ताओं ने वितरण में धांधली और कालाबाजारी के आरोप भी लगाए थे। सोशल मीडिया पर भी मामला उठने के बाद जिलाधिकारी संजय चौहान ने संज्ञान लिया। उन्होंने उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए पूर्ति निरीक्षक की टीम भेजी।
विज्ञापन
पूर्ति निरीक्षक देवी दयाल ने गैस एजेंसी संचालक को एजेंसी परिसर और गोदाम से सिलिंडर वितरण पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही घर-घर सिलिंडर पहुंचाने के लिए रूट चार्ट लागू कराया। निर्देशों का उल्लंघन होने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गैस एजेंसी संचालक श्वेता त्रिवेदी ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर नए रूट चार्ट के अनुसार घर-घर गैस वितरण शुरू कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को एजेंसी या गोदाम पर सिलिंडर लेने के लिए नहीं आने की जानकारी दी गई है।
विज्ञापन