Amethi News: एजेंसी परिसर में गैस सिलिंडर वितरण पर लगी रोक

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एजेंसी परिसर में सिलिंडर लेने के लिए लंबी कतार लगने और आए दिन हंगामे की शिकायतें मिल रही थीं। उपभोक्ताओं ने वितरण में धांधली और कालाबाजारी के आरोप भी लगाए थे। सोशल मीडिया पर भी मामला उठने के बाद जिलाधिकारी संजय चौहान ने संज्ञान लिया। उन्होंने उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए पूर्ति निरीक्षक की टीम भेजी।पूर्ति निरीक्षक देवी दयाल ने गैस एजेंसी संचालक को एजेंसी परिसर और गोदाम से सिलिंडर वितरण पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही घर-घर सिलिंडर पहुंचाने के लिए रूट चार्ट लागू कराया। निर्देशों का उल्लंघन होने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गैस एजेंसी संचालक श्वेता त्रिवेदी ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर नए रूट चार्ट के अनुसार घर-घर गैस वितरण शुरू कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को एजेंसी या गोदाम पर सिलिंडर लेने के लिए नहीं आने की जानकारी दी गई है।