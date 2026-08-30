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Amethi News: पिकअप की चपेट में आई बाइक, युवक की मौत

Sun, 30 Aug 2026 01:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sun, 30 Aug 2026 01:14 AM IST
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Youth dies after being hit by pickup truck while on motorcycle
अमेठी सिटी। टांडा-बांदा हाईवे पर शुक्रवार को जीजीआईसी मोड़ के पास पीछे से आई पिकअप ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में गौरीगंज के वार्ड नंबर 21 तहसील रोड निवासी संतोष तिवारी (52) की मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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संतोष के बेटे सत्येंद्र तिवारी के अनुसार उनके पिता रक्षाबंधन पर सामान लेने बाइक से बाजार जा रहे थे। जीजीआईसी मोड़ के पास पीछे से आई पिकअप ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद चालक भागने लगा। लोगों ने पीछा कर उसे वाहन समेत पकड़ लिया। घायल संतोष को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार संतोष ने हेलमेट पहन रखा था। हादसे में उनके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोटें आईं और अधिक रक्तस्राव होने से मौत हो गई। इंस्पेक्टर रवि सिंह ने बताया कि बाइक और पिकअप को कब्जे में ले लिया गया है। रिपोर्ट दर्ज कर चालक को हिरासत में लिया गया है। संतोष की मौत से पत्नी माधुरी तिवारी और बेटे सत्येंद्र व ईशान का रो-रोकर बुरा हाल है।
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