Amethi News: कमरे में फंदे से लटकी मिली युवती, मौत

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पिता आसाराम ने बताया कि उनके बेटे रामकिशोर और ईश्वर शहर में मजदूरी करते हैं। सोमवार को वह किसी काम से गांव के बाहर गए थे। देर शाम लौटकर बेटी को आवाज लगाई मगर जवाब नहीं मिला। कमरे में जाकर देखा तो रंजनी रस्सी के सहारे फंदे से लटकी थी। शोर सुनकर पड़ोसी भी पहुंच गए। परिजनों और ग्रामीणों ने उसे नीचे उतारा मगर उसकी मौत हो चुकी थी।घटना के बाद युवती की मौत को लेकर गांव में अलग-अलग चर्चाएं होती रहीं। परिजन भी मौत की वजह स्पष्ट नहीं बता सके। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मौत की वजह जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी। रंजनी की मौत से परिजन गमगीन हैं।