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Amethi News: कमरे में फंदे से लटकी मिली युवती, मौत

Tue, 06 Oct 2026 12:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 06 Oct 2026 12:19 AM IST
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Young woman found hanging in room; dies
अमेठी सिटी। बाजारशुकुल के सिधौली गांव के साईं चौराहे पर सोमवार को 19 वर्षीय रंजनी घर के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी मिली। परिजनों ने उसे नीचे उतारा, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।
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पिता आसाराम ने बताया कि उनके बेटे रामकिशोर और ईश्वर शहर में मजदूरी करते हैं। सोमवार को वह किसी काम से गांव के बाहर गए थे। देर शाम लौटकर बेटी को आवाज लगाई मगर जवाब नहीं मिला। कमरे में जाकर देखा तो रंजनी रस्सी के सहारे फंदे से लटकी थी। शोर सुनकर पड़ोसी भी पहुंच गए। परिजनों और ग्रामीणों ने उसे नीचे उतारा मगर उसकी मौत हो चुकी थी।
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घटना के बाद युवती की मौत को लेकर गांव में अलग-अलग चर्चाएं होती रहीं। परिजन भी मौत की वजह स्पष्ट नहीं बता सके। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मौत की वजह जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी। रंजनी की मौत से परिजन गमगीन हैं।
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