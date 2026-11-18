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विश्राम के भाई शिवकुमार ने बताया कि उनका भाई मंगलवार को मजदूरी करने गौरीगंज आया था। देर शाम घर लौटते समय लोदीबाबा मंदिर के पास उसकी साइकिल ट्रक की चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सामने से आ रहे वाहन से बचने के लिए ट्रक चालक ने वाहन किनारे की तरफ मोड़ा। इसी दौरान साइकिल ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे के बाद चालक मौके से भाग निकला। विज्ञापन

सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से ट्रक नंबर और चालक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। अंधेरा होने के कारण अभी पहचान नहीं हो सकी है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। विश्राम के भाई शिवकुमार ने बताया कि उनका भाई मंगलवार को मजदूरी करने गौरीगंज आया था। देर शाम घर लौटते समय लोदीबाबा मंदिर के पास उसकी साइकिल ट्रक की चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सामने से आ रहे वाहन से बचने के लिए ट्रक चालक ने वाहन किनारे की तरफ मोड़ा। इसी दौरान साइकिल ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे के बाद चालक मौके से भाग निकला।सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से ट्रक नंबर और चालक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। अंधेरा होने के कारण अभी पहचान नहीं हो सकी है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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अमेठी सिटी। टांडा-बांदा हाईवे पर लोदीबाबा मंदिर के पास मंगलवार रात ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार श्रमिक विश्राम सरोज (40) की मौत हो गई। बरनाटीकर वार्ड निवासी विश्राम मजदूरी कर घर लौट रहे थे। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भाग निकला। स्थानीय लोगों ने घायल श्रमिक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।