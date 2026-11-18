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अमेठी। तहसील में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत 12 लेखपालों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। नितेश मिश्रा को खैरौना, प्रभात कुमार सिंह को जंगलरामनगर, अवनीश यादव को महमूदपुर, आशीष द्विवेदी को सोनारीकला, विक्रम कुमार को थौरा, कुलदीप शुक्ला को कुड़वा, मोहित कुमार को कनकसिंहपुर, अशोक कुमार मधुकर को सरायखेमा, मनीषा मौर्या को नेवादा कनू, अजय कुमार गौतम को घाटमपुर और संजीव कुमार द्विवेदी को खौपुर बुजुर्ग की जिम्मेदारी दी गई है। पंकज कुमार गुप्ता को धोयें का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।