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जगदीशपुर के हुसैनगंज कला मजरे पूरे पृथ्वी निवासी मोहिनी की मां उर्मिला ने बताया कि बृहस्पतिवार को बेटी ने फोन कर पति की ओर से पिटाई की जानकारी दी। वह तत्काल बेटी की ससुराल पहुंचीं और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मोहिनी को अपने घर ले आईं। हालत गंभीर होने पर उसे जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।उर्मिला के मुताबिक, उपचार के दौरान छह माह के गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने गुरुवार देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया। उर्मिला ने बताया कि शुक्रवार को मोहिनी की हालत फिर बिगड़ गई। परिजन उसे जगदीशपुर ट्रामा सेंटर ले गए। वहां से गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया कि मामले में जगदीशपुर थाने में शिकायत दी गई है।सीओ मुसाफिरखाना अतुल सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर ली है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।